Берлин обвинил Минск в содействии наплыву мигрантов в Европу

В МИД Германии считают, что белорусские власти под руководством президента Александра Лукашенко намеренно завлекают мигрантов в Белоруссию, чтобы потом направлять их к границе Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель немецкого МИД Андреа Зассе, сообщает Интерфакс.

"Мы видим, что режим Лукашенко продолжает завлекать мигрантов в Белоруссию и потом направлять их к границе ЕС", - сказала она журналистам в Берлине в понедельник.

По ее словам, действия Лукашенко МИД считает "коварными" и "бесчеловечными", в рамках ЕС идет дальнейшее обсуждение совместной реакции стран Евросоюза.