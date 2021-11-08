Игры от Netflix появятся на iPhone
Netflix планирует выпустить собственные игры на iOS, сообщает Лента.ру.
Журналист издания Марк Гурман (Mark Gurman) ссылается на разработчиков, которые изучили код приложения Netflix. Согласно данным, запущенный в начале ноября игровой сервис Netflix Games не появится на устройствах Apple. Однако пользователи iPhone и iPad все равно смогут запускать тайтлы на своих девайсах.
Вероятнее всего, в Netflix решили выпустить игры из сервиса в качестве отдельных тайтлов. Они будут доступны через App Store. Гурман отметил, что из-за ограничений Apple компания не может открыть для пользователей iPhone и iPad полноценный сервис с играми.
В материале говорится, что игры будут доступны для подписчиков Netflix бесплатно. Для подтверждения своего статуса им необходимо будет ввести в конкретной игре свой логин и пароль от стримингового сервиса. По словам Гурмана, Netflix мог запустить свои игры через браузер, однако сервис, судя по всему, не собирается обходить ограничения Apple.
Запуск игрового сервиса Netflix Games состоялся в начале ноября. В настоящий момент в библиотеке доступны игры Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up. Netflix Games получил отдельное приложение для Android.