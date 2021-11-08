Закон об олигархах: первых "номинантов" определят в мае-2022

Закон об олигархах, который 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский, вступит в силу через полгода. Уже в конце мая 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины определит первых "номинантов". Об этом, ссылаясь на министра юстиции Украины Дениса Малюську, сообщает РБК-Украина.

"Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые "номинационные" заседания СНБО будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая", – отметил глава Министерства юстиции Украины.

Он также подчеркнул, что в целях имплементации закона об олигархах Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ближайшее время утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации.

Кроме того, СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.