Базовые 5G-станции в Японии будут заряжать окружающую электронику

Японский холдинг SoftBank совместит проект по развертыванию 5G-сетей в Японии с тестированием новой технологии беспроводной зарядки. По данным Asia Nikkei, более 200 тыс. 5G-вышек SoftBank будут заряжать смартфоны, умные часы и наушники прохожих на расстоянии. Сначала система будет испытана в помещениях, а затем начнет работать на улицах японских городов. Коммерциализация технологии назначена на 2025 год, сообщает Хайтек+.

В прошлом году SoftBank заключила соглашение с японскими властями, в рамках которого компания обещала превратить 4G-станции по всей Японии в более современные установки с поддержкой 5G. В дополнение к развитию телекоммуникационного бизнеса SoftBank решила использовать сделку с правительством для проверки сторонних технологий, разработанных в сотрудничестве с инженерами из Киотского университета, Технологического института Канадзавы и Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии.

Главный проект этой инициативы — беспроводная технология, поддерживающая зарядку электронных устройств на большом расстоянии. В отличие от широкодоступных зарядок на потребительском рынке, система SoftBank не использует медные катушки, а полагается на электрические заряды от самой станции. Установки с поддержкой 5G будут отправлять заряд в высокочастотном диапазоне 28 ГГц и автоматически пополнять уровень заряда аккумулятора носимых устройств.

При этом SoftBank ограничит воздействие технологии на человеческий организм — вышка будет передавать только один милливатт энергии на расстояние до 10 метров. Когда технология будет достаточно протестирована и согласована с властями, компания увеличит дальность передачи заряда до 100 метров. На первом этапе проекта беспроводная зарядка будет работать в специализированных помещениях, а к 2024 году такие системы появятся на улицах Японии и будут доступны в закрытом режиме для ограниченного круга пользователей. В общем доступе технология дистанционной зарядки гаджетов появится к середине десятилетия, утверждают инсайдеры.

Помимо очевидных преимуществ дальнобойной зарядки — рядом со станциями смартфоны никогда не будут разряжаться — технология SoftBank также предложит ряд новых сценариев для цифровизации городов. Например, система повысит надежность магазинов с помощью электронных тегов для предотвращения краж и упростит реализацию датчиков для мониторинга здоровья, имплантированных в тела пользователей.

Согласно прогнозу консалтинговой компании Research and Markets, мировой рынок беспроводной зарядки вырастет до $15,3 млрд. к 2026 году — в 2,3 раза по сравнению с нынешними показателями. Основной рост обеспечит существующий стандарт зарядки Qi, разработанный Wireless Power Consortium, к которому позднее присоединятся более сложные решения для зарядки устройств на большом расстоянии. Над соответствующими проектами сейчас работает китайская Xiaomi, а также американские компании Ossia и Powercast.