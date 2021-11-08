Обновленный Škoda Karoq покажут в конце ноября

Обновленный Škoda Karoq будет официально представлен онлайн 30 ноября. Тогда же станут известны технические подробности и цены, сообщает 24 Канал.

Обновленный Škoda Karoq дебютирует на презентации в диджитал-формате. Тогда же обещают раскрыть суть обновлений и технических особенностей новинки. Цены для украинского рынка станут известны позже, ближе к дате появления обновленного кроссовера на нашем рынке.

В Škoda подчеркивают важность этой модели и ее коммерческого успеха. Мартин Ян, член правления Škoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, отмечает: “Благодаря вместительности и типичной для Škoda функциональности, Karoq нашел свою аудиторию. Это наш самый популярный кроссовер по результатам прошлого и первой половины этого года, что демонстрирует его важность в модельном ряде. Я убежден, что мы продолжим эту историю успеха с обновленным Karoq и привлечем к бренду новых клиентов”.

Представлен в 2017 году, Škoda Karoq стал вторым кроссовером марки, а до 2020 года на кроссоверы уже приходилось почти 40% мировых продаж бренда. Уже полтора года Karoq удерживает позицию самого популярного кроссовера Škoda и второй по популярности модели чешского автопроизводителя после Octavia. С 2017 года с производственных линий сошло более 500 000 автомобилей Karoq, и сейчас он доступен в 60 странах мира. Škoda производит эту модель в Чехии и Словакии, а также в России и Китае.