Вьетнам откроет границы для вакцинированных туристов

Власти Вьетнама назвали сроки открытия популярных среди туристов курортов республики, сообщает Лента.ру.

Так, азиатская страна планирует начать принимать гостей уже с 20 ноября по принципу "песочницы". На первом этапе путешественники, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19, смогут посещать остров Фукуок, курорт Дананг, а также провинции Куангнам, Кханьхоа и Куангнинь. При этом прохождение обязательного карантина для отдыхающих не предусмотрено.

Запуск второго этапа намечен на январь 2022 года. Для туристов с иммунитетом от коронавируса после недельного пребывания в первом пункте назначения будут разрешены поездки по другим направлениям.

На третьем этапе, сроки которого еще не установлены, ожидается полное открытие страны для путешественников.

Уточняется, что въезд в республику будет допускаться только при наличии у отдыхающих справки о выздоровлении от COVID-19 или сертификата о полной вакцинации (с момента завершения прививочного курса должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев).

Кроме того, все туристы обязаны в аэропорту прибытия предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета, и медицинскую страховку с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).