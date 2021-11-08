Вьетнам откроет границы для вакцинированных туристов

Вьетнам откроет границы для вакцинированных туристов

Власти Вьетнама назвали сроки открытия популярных среди туристов курортов республики, сообщает Лента.ру.

Так, азиатская страна планирует начать принимать гостей уже с 20 ноября по принципу "песочницы". На первом этапе путешественники, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19, смогут посещать остров Фукуок, курорт Дананг, а также провинции Куангнам, Кханьхоа и Куангнинь. При этом прохождение обязательного карантина для отдыхающих не предусмотрено.

Запуск второго этапа намечен на январь 2022 года. Для туристов с иммунитетом от коронавируса после недельного пребывания в первом пункте назначения будут разрешены поездки по другим направлениям.

На третьем этапе, сроки которого еще не установлены, ожидается полное открытие страны для путешественников.

Уточняется, что въезд в республику будет допускаться только при наличии у отдыхающих справки о выздоровлении от COVID-19 или сертификата о полной вакцинации (с момента завершения прививочного курса должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев).

Кроме того, все туристы обязаны в аэропорту прибытия предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета, и медицинскую страховку с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

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