В Харькове задержали шпионов: украли тайные военные разработки

Служба безопасности Украины задержала "с поличным" шпионов. Они похитили для иностранной стороны материалы тайных военных разработок, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Контрразведчики разоблачили и задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, которые работали в интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Их задержали после получения ими тайных материалов.

"Контрразведчики установили, что иностранный гражданин, который длительное время находится в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в области материаловедения, которые имеют военное назначение", - рассказали в СБУ.

Шпион-иностранец контактировал с отечественными специалистами и пытался привлечь их к конфиденциальному сотрудничеству. Он также подкупил украинца, чтобы тот помогал собираться тайную информацию.

"По результатам проведенных обысков изъяты средства связи, компьютерная техника, флеш-накопители, документы и другие материалы, которые будут исследованы на наличие дополнительных доказательств и обстоятельств противоправной деятельности фигурантов", - отметили в службе .

Сейчас иностранцу сообщено о подозрении в шпионаже. Его отправили под стражу. Украинцу сообщили подозрение в государственной измене и также арестовали.