Женщина-космонавт из Китая впервые вышла в космос

Космонавт Ван Япин стала первой китайской женщиной, побывавшей в открытом космосе, сообщает Корреспондент.

Как отметили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, 7 ноября в 18.51 по пекинскому времени (12.51 по Киеву) командир экипажа Чжай Чжиган открыл выходной люк узлового отсека основного модуля китайской космической станции Тяньхэ, а спустя полтора часа он и Япин покинули базовый модуль и вышли в открытый космос.

Подчеркивается, что Чжиган 13 лет назад стал первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос. Для него это уже второе подобное событие.

Третий член экипажа – Е Гуанфу, оставался на борту станции и взаимодействовал с коллегами по связи.

Фото: Getty Китайские космонавты Е Гуанфу, Ван Япин и Чжай Чжиган

В ходе работ вне космической станции космонавты установили и настроили подвесное устройство для связи роботизированного манипулятора модуля Тяньхэ с роботизированным манипулятором лабораторного модуля Вэньтянь, который прибудет на станцию в будущем.

Тяньхэ является частью строящейся китайской космической станции Тяньгун (Небесный дворец). Модуль был выведен на орбиту в апреле.

Три нынешних космонавта прибыли на станцию в октябре с помощью корабля Шэньчжоу-13. Их миссия продлится шесть месяцев.

Создание полноценной орбитальной станции должно завершиться в 2022 году. К базовому модулю планируется еще шесть запусков. В частности, к нему намерены пристыковать два лабораторных модуля.

Общий вес станции Тяньгун после завершения строительства составит около 90 тонн. Она будет в пять раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей).

Срок ее эксплуатации составляет около десяти лет.