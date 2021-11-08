Конкурент OLX: Грузинская компания запустила в Украине маркетплейс-соцсеть

Украинская версия грузинского маркетплейса Phubber App официально заработала, сообщает UBR.

"Украинская версия Phubber App уже официально на Apple и Android-рынках" , – отметил в Facebook сооснователь проекта Леван Джабуа..

Еще один из владельцев маркетплейса Гиорги Чугошвили призвал к сотрудничеству продавцов, предложив "выгодные условия".

Стоит отметить, что в июне 2021 года основатели проекта анонсировали запуск платформы в Украине. Они рассказывали, что в текущем году компания намерена инвестировать в украинский сервис около $300 тыс. и набрать 120 тыс. пользователей.

По словам бизнесменов, на украинском рынке им придется конкурировать с сервисами LeBoutique, OLX и Shafa.ua.

Напомним, Phubber является цифровой торговой площадкой, объединяющая людей для продажи и покупки одежды, а также аксессуаров. Пользователи могут продавать как новые вещи, так и б/у. Сервис создан в 2018 году по примеру Instagram.