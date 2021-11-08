Компании Коломойского претендуют на поставку рекордного объема дизтоплива УЗ

По данным системы ProZorro, две компании олигарха Игоря Коломойского претендуют на поставку государственной "Укрзализныци" рекордного объема дизельного топлива 200 тыс. тонн по формуле "Роттерам+", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Это ООО "Ливайн Торг" - эксклюзивный продавец топливных талонов "Авиас" через сеть АЗС "Приват" и ООО "Оил Трейд 2018" - эксклюзивный трейдер Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Тендер предусматривает поставку 200 тыс. тонн дизельного топлива до марта 2022 года по цене в порту Роттердам (Нидерланды) плюс стоимость доставки топлива в Украину.

По этой формуле "Укрзализныця" закупает дизельное топливо с 2018 года. Весной-летом 2021 года в рамках формульного контракта госкомпания закупила 95 тыс. тонн, из которых 36 тыс. тонн - поставил Кременчугский НПЗ, производящий дизтопливо из украинской нефти компании "Укрнафта".

"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ДТ в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.

Напомним, "бензиновая" формула является идентичной к формуле на уголь "Роттердам+" которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине. При этом единственным потерпевшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.