Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Ясько

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает 39-й день, без согласования с родственниками и адвокатами из тюрьмы в городе Рустави перевели в Глдани, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни - Глдани!", - написала депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько на своей странице в Facebook.

Ранее Ясько писала, что Саакашвили в неизвестном направлении вывезли из тюрьмы в городе Рустави.

"Где-то час назад в неизвестном направлении Михаила вывезли из тюрьмы. Перемещение его ни с родственниками, ни с адвокатами не было согласовано", - написала Ясько.

Она также подчеркнула, что Саакашвили находится в критическом состоянии, однако " насколько критическое, никто сейчас не может подтвердить ".

Также в опубликованном видео, Ясько сказала, что тюрьма не дает информации о том, где сейчас находится Саакашвили и в каком направлении его вывезли.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.