Польша ожидает обострения ситуации на границе в ближайшие часы

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предупредил о возможности обострения ситуации на границе с Беларусью. Там сегодня тысячи нелегальных мигрантов пытаются прорваться через границу и попасть в Европу, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Во время совещания под председательством польского президента Солох заявил, что ситуация может обостриться уже в ближайшие часы.

"Мы ожидаем усиления нападений на границе в ближайшие часы" , - цитирует канцелярия президента Польши главу Бюро нацбезопасности.

Президент Польши Анджей Дуда рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Напомним, сегодня утром из Беларуси к польской границе отправились тысячи мигрантов, чтобы прорваться на территорию ЕС.