Польша ожидает обострения ситуации на границе в ближайшие часы
Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох предупредил о возможности обострения ситуации на границе с Беларусью. Там сегодня тысячи нелегальных мигрантов пытаются прорваться через границу и попасть в Европу, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Во время совещания под председательством польского президента Солох заявил, что ситуация может обостриться уже в ближайшие часы.
"Мы ожидаем усиления нападений на границе в ближайшие часы", - цитирует канцелярия президента Польши главу Бюро нацбезопасности.
Президент Польши Анджей Дуда рассматривает возможность созыва Совета национальной безопасности из-за ситуации на польско-белорусской границе.
Напомним, сегодня утром из Беларуси к польской границе отправились тысячи мигрантов, чтобы прорваться на территорию ЕС.