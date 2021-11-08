Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину

Отца 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 26 октября, не пускают к нему в СИЗО, так как он не вакцинировался против COVID-19. А мать парня "боится приезжать" в Украину, сообщает УНИАН.

Об этом рассказала адвокат подозреваемого Инна Данилова.

По ее словам, в связи с этими обстоятельствами, у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.