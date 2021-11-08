Мать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове боится приезжать в Украину
Отца 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП 26 октября, не пускают к нему в СИЗО, так как он не вакцинировался против COVID-19. А мать парня "боится приезжать" в Украину, сообщает УНИАН.
Об этом рассказала адвокат подозреваемого Инна Данилова.
По ее словам, в связи с этими обстоятельствами, у Николая до сих пор не взяли кровь, ведь по закону все действия в отношении несовершеннолетних должны происходить в присутствии адвоката и кого-то из родителей.
"Изменились условия посещения СИЗО. Сложность в чем — папа не вакцинирован. Решение-то приняли, но как это будет делаться, я, честно говоря, особо не представляю. А без папы мы не проведем следственное действие. Поэтому папе или нужно сделать ПЦР-тест.... Мама не приехала, мама боится приезжать. Она звонит, но боится приезжать. Говорит: "Я таких угроз в своей жизни...". Человек просто в шоке", – сказала Инна Данилова.