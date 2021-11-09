Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 ноября 2021

Во вторник, 9 ноября, пятый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Козерог, сообщает Корреспондент.

Луна в Козероге – хороший момент для планирования и начала длительной, упорной работы. Можно уделить внимание тому, что давно откладывалось. Благоприятное время для общения с влиятельными людьми, строительства, купли-продажи недвижимости и земельных участков.

При этом не исключено, что дела будут тормозиться и возникнут препятствия, особенно в финансовых вопросах, при поступлении на работу, обращении к начальству или органам власти.

9 ноября – один из самых ответственных дней, во время которого можно проверить свои возможности и заложить фундамент будущих начинаний. Полезно ставить цели, соблюдая верность принципам.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 ноября

Овен (21.03−19.04)

Усердие и работоспособность Овнов принесут хорошие результаты. Звезды советуют не отказываться от советов и поддержки партнеров: в этот день участие окружающих поможет избежать ошибок.

Телец (20.04−20.05)

Тельцы могут рассчитывать на удачное стечение обстоятельств или новое знакомство, которые сыграют важную роль в дальнейшей жизни. Весьма эффективными окажутся флирт и романтическое общение, не исключены любовные свидания.

Близнецы (21.05−21.06)

У Близнецов наступит время для активности в профессиональной сфере. Звезды обещают быстрый результат во всех начинаниях, а также успешные капиталовложения и покупки. В отношениях наступит гармония и взаимопонимание.

Рак (22.06−22.07)

У Раков возрастет жизненный потенциал, а благодаря личному обаянию им удастся без особых усилий осуществить множество выгодных дел. В целом день хорош день для воплощения замыслов и решительных действий.

Лев (23.07−22.08)

Львов ожидает прекрасный день для общения с друзьями и приема гостей. В семейных отношениях возможны мелкие недоразумения. Звезды советуют искать конструктивные решения и не бояться идти на компромисс.

Дева (23.08−22.09)

Обостренная гордость и лень не позволят Девам на должном уровне проявить таланты и способности. Несмотря на это звезды сулят представителям знака перемены в финансовом положении, однако нужно остерегаться непредвиденных расходов или чрезмерной щедрости − они могут поглотить всю прибыль.

Весы (23.09−22.10)

У Весов сложится благоприятный день для рабочего общения, обращения в госучреждения и организации. Звезды обещают успех в делах, однако следует избегать проектов с малознакомыми людьми. Есть вероятность небольшого выигрыша, выгодного предложения или подарка.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды советуют Скорпионам закончить дела, которые связаны с обязательствами перед другими людьми и в будущем могут принести неприятности. Возможны недоразумения на работе, которые поменяют первоначальные планы. В отношениях с близкими наступит полное взаимопонимание.

Стрелец (22.11−21.12)

Удача ждет Стрельцов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Звезды обещают прибыль или значительное продвижение к желаемому результату. Возможны кратковременные романтические увлечения.

Козерог (22.12−19.01)

Звезды обещают Козерогам благоприятный день для решения накопившихся дел и укрепления авторитета на работе. Вероятны недоразумения с окружающими на почве несправедливого отношения. Ситуацию исправят искренность и прямота, а вот вспыльчивость и нетерпение только усугубят положение.

Водолей (20.01−18.02)

День Водолеев удачен для воплощения творческих замыслов. Звезды рекомендуют избегать стремления главенствовать в каждом вопросе и проявлять больше демократичности и такта. Перед представителями знака может встать выбор между любовными приключениями и домашними обязанностями.

Рыбы (19.02−20.03)

Профессиональная деятельность потребует от Рыб значительных усилий. Возможны проблемы материального характера. Звезды советуют набраться терпения и проявить трудолюбие − это поможет снизить негативные тенденции дня.