К тюрьме Саакашвили стянули спецназ

На территорию больницы Глданской тюрьмы №18, куда на вертолете перевели экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, прибыли значительные силы полиции, сообщает Сегодня.

По словам корреспондента издания Interpressnews, во двор заведения въехали желтые автобусы со спецназом и полицейские машины.

Также сообщается, что во двор учреждения заводят машины полиции.

Кроме того, возле 12-го пенитенциарного учреждения в Рустави, в котором находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, показался вертолет.

Несколько минут назад вертолет приземлился на территории, прилегающей к тюрьме.

Пока неизвестно, связана ли мобилизация вертолета с переводом бывшего президента Михаила Саакашвили в другое место.