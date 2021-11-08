Порошенко продал права на "5 канал" и "Прямой"

Из-за закона об олигархах предыдущий президент Петр Порошенко продал корпоративные права на телеканалах "Прямой" и "5 канал" новому медиа-холдингу "Вільні медіа", который создали медийщики, сообщает Украинская правда.

"В минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Вільні медіа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами…

Медиа-холдинг "Вільні медіа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой".

Приобретение было произведено по рыночной цене", - сказано в заявлении "5 канала".

Суммы сделки телеканалы не сообщают, однако отмечается, что " соглашение предусматривает рассрочку по выплате покупной цены ".

В заявлении отмечают, что соглашение запрещает Порошенко влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль над "Вільними медіа".

Также сообщается, что новые владельцы "Вільних медіа" в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Кроме того, телеканалы сообщили, что дополнительные 10% акций холдинга отвели под участие трудового коллектива медиа, поэтому трудовые коллективы стали крупнейшим акционером.

"Народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки – их трудовым коллективам.

Таким образом, они полностью придерживались требований законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет".