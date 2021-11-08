Никифоров сделал новое заявление по поводу войск РФ на границе

Российская Федерация в настоящее время осуществляет не так количественные, как качественные изменения в расположении группировок своих войск на границе с Украиной, сообщает Деловая столица.

"Российская Федерация уже давно держит вблизи границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров. Разведчики заметили, что там происходят определенные изменения: не так количественные, как качественные, идет определенное усиление" , — сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его мнению, именно такие изменения стали причиной обеспокоенности международных партнеров, что вылилось в публикацию западных СМИ.

"Но выводы по конкретным целям России и возможному развитию событий на границе сейчас делать преждевременно" , — отметил Никифоров.

Он также заверил, что у Украины есть полная коммуникация с партнерами на разных уровнях, и есть готовность реагировать на любые сценарии.

Напомним, в конце октября Washington Post писала, что Россия снова начала наращивать войска на границе с Украиной. Администрация президента США провела международные консультации по стягиванию российских войск.

Буквально вчера, 7 ноября, Никифоров заявил об отсутствии доказательств стягивания российских войск на границу с Украиной. Он отметил, что остается открытым вопрос, правдива ли эта информация, распространяемая американскими СМИ, и зачем они ее распространяют.