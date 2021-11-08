Регулятор планирует повысить тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассматривает возможность повышения тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2022 году. В частности, планирует поднять цену на 11,4% – до 327,49 грн/МВт·ч (без НДС). В текущем году тариф составляет 293,93 грн/ МВт·ч, сообщает UBR.

Регулятор планирует определиться на заседании 10 ноября. Проект решения включен в повестку дня.

В документе указано, что в тариф системного оператора включается выплата 1,68 млрд грн процентов по облигациям на $825 млн, выпущенными "Укрэнерго" в ноябре под госгарантии для расчетов с промышленной генерацией возобновляемыми источниками энергии за 2020 и 2021 годы.

Договоры на сумму 10,25 млрд грн для погашения долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с последующим расчетом с производителями "зеленой" электроэнергии были заключены компанией в конце 2020-го.

Также заложена выплата процентов на 2022 год по кредитным договорам с Ощадбанком, Укргазбанком и Укрэксимбанком в размере 1,15 млрд грн.

Кроме того, регулятор предлагает установить сумму затрат "Укрэнерго" на выполнение спецобязательств по поддержке развития ВИЭ-генерации в размере 22,07 млрд грн (в 2021 году – 26,5 млрд грн). Эти затраты составляют большую часть тарифа на передачу.

В расчетах НКРЭКУ учитывала прогнозируемые промышленные объемы производства на уровне 14,32 млн МВт·ч. Покупку этой электроэнергии заложили по "зеленому" тарифу в 3,78 тыс. грн/ МВт·ч, а продажу – по цене 1,8 тыс. грн/ МВт·ч.

Для домашней генерации объемы производства прогнозируются в размере 1,25 млн МВт·ч, "зеленый" тариф – 5,49 тыс. грн/ МВт·ч, а цена продажи поставщиками универсальных услуг – 2,17 тыс. грн/ МВт·ч.

При этом регулятор не включил в тариф на следующий год 20% оплаты "зеленой" электроэнергии, что составляет 10,8 млрд грн. Это связано с нормами закона об альтернативных источниках энергии, который предусматривает эти выплаты из бюджета. Притом, что в бюджете на 2021 год, и в проекте на 2022 год такие выплаты не учтены.