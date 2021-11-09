Сумки, очки и перчатки: аксессуары зимой 2021-22

Каждый стилист подтвердит: вопросы об аксессуарах и как их сочетать не заканчиваются никогда. И неудивительно: аксессуары, безусловно, дополняют образ, делают его законченным, могут быть как цветовым продолжением, так и акцентом в образе. Главное - чтобы лук был гармоничным, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Анна Мишаевна рассказала в своем Instagram, какие украшения использовать осенью и зимой.

Шарфы, платки, головные уборы, ремни, перчатки, очки, зонты, сумки (тоже будем их считать аксессуарами) - все эти вещи смело можно вплетать в образ в холодное время года.﻿

Как сочетать аксессуары этой осенью и зимой: примеры луков

Шарф в тон сумке

фото: instagram.com/anna_mishaevna

фото: instagram.com/anna_mishaevna

Контрастный или монохромный образ

фото: instagram.com/anna_mishaevna

фото: instagram.com/anna_mishaevna

Сумка "перекликается" с обувью