Киев направил в МИД Грузии ноту из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом бывшего президента Грузии, ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Отмечается, что в понедельник во внешнеполитическое ведомство Грузии передано официальную ноту МИД Украины по этому поводу.

"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - считают в украинском министерстве.

Как сообщалось, в понедельник, 8 ноября, Саакашвили, который голодает 39-й день, был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Позже депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько уточнила, что госпитализация Саакашвили была произведена без согласования с родственниками и адвокатами.