США просят Польшу выдать украинского хакера

США просят Польшу выдать арестованного украинского хакера Ярослава Васинского. Гражданина Украины подозревают в причастности к созданию программы-вымогателя Sodinokibi и организации кибератак на американские компании с целью вымогательства, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как заявил глава Минюста и генпрокурор Меррик Гарленд, Васинский обвиняется в хакерских атаках на американские компании с целью вымогательства. США просят Польшу выдать арестованного украинца.

В отношении Васинского выдвинуто 11 обвинений по делу о создании и использовании вредоносной программы Sodinokibi. По данным американской прокуратуры, украинец вместе с другими участниками хакерской группы с марта 2019-го по август 2021 года внедрял в компьютерные сети американских компаний вредоносное ПО.

Всего жертвами этой хакерской группы стали 10 американских компаний. В частности, от их действий пострадала система фирмы Kaseya, что привело к заражению компьютеров более 1,5 тысячи организаций по всему миру.

В то же время Госдепартамент США объявил вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о местонахождении и личности лидеров хакерской группировки, причастной к созданию вируса-вымогателя Sodinokibi. Еще 5 млн долларов ведомство предлагает за данные, которые помогут арестовать киберпреступников.

Накануне телеканал CNN сообщил о задержании Васинского в Польше. Он находится под арестом в ожидании экстрадиции в США.