Стало известно, сколько граждан считают родным языком украинский

78% украинцев считают украинский родным языком﻿. Об этом свидетельствует общенациональный опрос "День украинской письменности и языка-2021: становится ли государственного языка больше в публичном пространстве?", проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова, сообщает Деловая столица.

На вопрос "Какой язык Вы считаете родным?" 78% респондентов ответили, что это украинский. Русский назвали 18% опрошенных.

Цифры несколько отличаются географически — процент выбравших украинский падает в южных (56%) и в восточных (59%) регионах.

Исследователи отмечают также разность ответов в разных возрастных категориях.

"Возрастные отличия заключаются в том, что молодые люди несколько чаще считают своим родным языком украинский. Среди молодежи в возрасте 18-29 лет украинский считают родным 83%, а среди старшей группы (респонденты, которым за 60) — 74%. Такая же динамика наблюдается, если анализировать отдельно юг и восток: 64% молодежи юга и востока считают родным украинский, а среди старшего поколения — 53%" , — говорится в разъяснении.

Также отмечается, что независимо от региона, украинский язык чаще считают родным жители малых сел и городков.

Исследование проводилось методом личного интервью с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов. Ошибка выборки не превышает 2,3%.