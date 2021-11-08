Регионы Украины готовятся к веерным отключениям электричества

В некоторых регионах Украины местные власти предупредили сограждан о возможном длительном обесточивании, сообщает UBR.

"По электроэнергии уже есть по Киевской и Херсонской областях заявки старост с объявлениями о веерных отключениях от электропотребления" , – заявила эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Кристина Ненно.

Причем, отметила она, речь идет не об отключениях на час-два, как этом было в Черниговской области несколько лет назад.

"А есть такие заявки, что через день – по 10 часов, для населения… Уже предупреждают о том, что нужно готовиться к серьезным веерным отключениям" , – добавляет эксперт.

По словам сооснователя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, веерные отключения возможны прежде всего в сельских и малонаселенных районах, " там, где меньше политические риски ".

Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону Кристина Ненно назвала " нестабильной изначально ".

"Не надо далеко ходить, возьмем Киев – у нас нет ни одного района, где не перерыты дороги и где не ремонтируют теплосеть, абсолютно нет" , – подчеркнула она.

Летом были "нулевые средства" на подготовку, поэтому последствия проявились сейчас – приходится тратить дополнительные деньги на возобновление асфальтного покрытия и на другие работы.