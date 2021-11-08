Регионы Украины готовятся к веерным отключениям электричества
В некоторых регионах Украины местные власти предупредили сограждан о возможном длительном обесточивании, сообщает UBR.
"По электроэнергии уже есть по Киевской и Херсонской областях заявки старост с объявлениями о веерных отключениях от электропотребления", – заявила эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Кристина Ненно.
Причем, отметила она, речь идет не об отключениях на час-два, как этом было в Черниговской области несколько лет назад.
"А есть такие заявки, что через день – по 10 часов, для населения… Уже предупреждают о том, что нужно готовиться к серьезным веерным отключениям", – добавляет эксперт.
По словам сооснователя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, веерные отключения возможны прежде всего в сельских и малонаселенных районах, "
там, где меньше политические риски".
Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону Кристина Ненно назвала "
нестабильной изначально".
"Не надо далеко ходить, возьмем Киев – у нас нет ни одного района, где не перерыты дороги и где не ремонтируют теплосеть, абсолютно нет", – подчеркнула она.
Летом были "нулевые средства" на подготовку, поэтому последствия проявились сейчас – приходится тратить дополнительные деньги на возобновление асфальтного покрытия и на другие работы.
"Ожидается, что батареи будут менее горячими… По большим городам – у нас не будут жарить батареи. Не будет в квартирах "Майями +25 градусов" – этого не стоит ожидать", – предупредила эксперт по ЖКХ.