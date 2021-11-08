Стоимость компании, владеющей Google, превысила 2 трлн долларов

Компания Alphabet Inc, которой принадлежит Google, стала третьей в мире, чья стоимость достигла отметки в 2 трлн долларов. Акции компании рекордно выросли 8 ноября, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

После роста акций - капитализации компании выросла до более чем 2 трлн долларов. Сегодня есть только две компании, которые пересекли эту отметку - Apple и Microsoft.

На рост акций Alphabet Inc. повлияли восстановление поступлений от рекламы и рост облачного бизнеса.

Отметку в 1 трлн долларов Google пересек в январе прошлого года.

После сегодняшнего 1,2% роста акций - их стоимость составляла более 3 тысяч долларов