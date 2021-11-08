Пентагон обеспокоен передвижениями войск РФ на границе с Украиной

Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил России на границе с Украиной. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем видеть вызывающие обеспокоенность перемещения российских военных в западных районах [РФ] и около Украины. Мы призываем их сделать свои намерения более понятными" , - сказал он.

Представитель Пентагона также отметил, что не собирается комментировать возможные планы Москвы в свете американских данных о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет.