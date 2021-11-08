Разумков сказал, что ему предлагали возглавить партию

В Украине существует партия, которая имеет название "Разумная политика". О том, есть ли связь между этой партией и депутатским объединением "Разумная политика", рассказал в программе "Дежурные по стране" экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает Украина 24.

"Я не занимался партийным строительством, когда был председателем Верховной Рады. Я об этом говорил откровенно коллегам. У меня не было на это времени, потому что я точно не буду строить партийные проекты, я буду строить партию. Это совершенно разные подходы. Построение партии - это сложный, кропотливый, долгий процесс. Но я к этому готов, сил у меня хватает, рядом со мной есть люди, на которых я могу положиться…И я уверен, что они прошли уже какой-то жизненный путь, профессиональный путь, и дальше будут только развиваться, главное чтобы они остались людьми с теми принципами и ценностями, с которыми они пришли и в Раду, и к власти" , — сказал политик.

Дмитрий Разумков также отметил, что после его отставки с поста главы Верховной Рады он получал предложения о том, чтобы возглавить политсилу. Кроме того, он отметил, что в последнее время таких предложений было несколько.