Польша закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью

В связи с ситуацией на польско-белорусской границе со вторника с В 7:00 Польша останавливает пограничное движение на автомобильном переходе в Кузнице до дальнейшего уведомления, сообщает RMF24.

Будут остановлены как пассажирские, так и грузовые перевозки.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня, 9 ноября, с 07:00 утра пригранично ﻿﻿ е движение на автомобильном пограничном переходе в Кузнице будет приостановлено. Путешественникам стоит отправиться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках", - сказано в в Твиттере пограничной служба Польши.

???? W związku z sytuacją na granicy polsko????????-bialoruskiej????????, od jutra tj.09.11 od godz.07.00 rano będzie zawieszony ruch graniczny na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.

Podróżni, powinni się kierować na przejścia graniczne w Terespolu i Bobrownikach.#granica — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска сообщила, что переход будет закрыт в обоих направлениях. Однако железнодорожный переезд продолжит работу.

Она пояснила, что это решение связано с отсутствием реакции белорусов на просьбы польской стороны о предотвращении незаконного пересечения границы. По ее словам, белорусскую сторону предупредили, что в случае бездействия переход будет закрыт.