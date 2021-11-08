Украина присоединилась к санкциям ЕС против ИГИЛ и Аль-Каиды

Украина поддержала санкции ЕС против ИГИЛ, Аль-Каиды и родственных им групп и персон и обязалась согласовывать свою политику с решениями ЕС. Европейский Союз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.﻿ Об этом говорится на сайте Европейского совета, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

"18 октября 2021 года Совет ЕС принял решение (CFSP - Совместная зарубежная политика и политика безопасности) 2021/18251. Решением Совета ЕС действующие ограничительные меры были продлены до 31 октября 2022 года. Страны-кандидаты: Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейского Экономического пространства, а также Украина, Республика Молдова, Армения и Грузия присоединились к этому решению Совета ЕС" , - говорится в документе.

В Декларации высокого представителя ЕС отмечается, что эти страны обеспечат соответствие собственной национальной политики этому решению Совета ЕС.

Ограничительные меры предусматривают полный запрет поставок оружия и товаров двойного назначения, предоставление любой технической помощи и финансирования в адрес этих организаций и групп. Данные санкции предусматривают также запрет на путешествия в ЕС и замораживание всех финансовых активов персон, принадлежащих к ИГИЛ или Аль-Каиде.