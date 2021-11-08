Саакашвили продолжит голодовку в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили по-прежнему отказывается от лечения и продолжает голодовку уже в тюремной больнице, куда сегодня его перевели против его желания, сообщили в аппарате омбудсмена Грузии, сообщает Украинская правда.

По информации "Грузия Онлайн" со ссылкой на представителя аппарата омбудсмена Грузии Саакашвили продолжает голодовку в изолированной палате, вблизи по периметру его палаты нет других заключенных.

Один из адвокатов Саакашвили, основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари" Ника Мелия сегодня заявил, что экс-президент, возможно, был избит во время перевода в Глданскую тюрьму.

Сотрудник аппарата омбудсмена разъяснил, что "в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили". По его словам, "его за руки, с применением силы, вывели из машины и вселили в камеру".

Он отметил, что во время посещения Саакашвили "не заметил на нем следов физических повреждений".