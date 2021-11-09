Сrew Dragon отстыковался от МКС для фотосъемки

Пилотируемый космический корабль Сrew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Командиром экипажа выступает астронавт Кимброу, сообщает Лента.Ру.

По данным NASA до схода с орбиты корабль впервые осуществит полный облет станции. Для этого после отстыковки корабль отойдет на безопасное расстояние от МКС — около 200 метров, — после чего на собственной тяге в режиме автопилота совершит круговой облет Международной космической станции, чтобы провести фотосъемку всей станции снаружи.

В NASA подчеркнули, что это будет сделано впервые с 2011 года. Возможность кругового облета станции была одним из технических требований NASA к SpaceX для сертификации корабля.