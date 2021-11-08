В Чехии умер избитый украинец

В больнице чешской столицы умер 42-летний житель города Стрый Павел Ратов, который работал за границей строителем и получил удар в голову от охранника пражского ночного клуба "Goldfingers". Об этом в понедельник этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на сведения его жены Светланы Ратовой.

Украинец умер в Праге еще в пятницу, 5 ноября. Как рассказала жена умершего, инцидент произошел 10 октября. Павел Ратов вместе с двумя коллегами, с которыми работал в Чехии строителями, гулял по Праге. В центре города они зашли в ночной клуб. Однако, увидев цены, решили уйти оттуда. Тогда на мужчин, по словам жены покойного, напал охранник заведения.

"Он кричал им на чешском, чтобы они шли прочь, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист" , – сказала Ратова.

Потом охранник на улице подошел к Ратову и нанес один удар в голову.

"...Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в себя он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно" , – утверждала она.

В больнице у украинца диагностировали отек мозга и тяжелую черепно-мозговую травму. Мужчина почти месяц находился в реанимации без сознания. Жена умершего узнала, что охранник в прошлом занимался боксом.

"Я наняла адвоката, и он узнал, что тот охранник-чех, бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе" , – добавила она.

Светлана Ратова уехала в Прагу, чтобы забрать тело мужа в Украину. Местная полиция уже открыла уголовное производство.