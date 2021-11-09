США и Румыния договорились противодействовать агрессии РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в понедельник на встрече в Вашингтоне договорились о сотрудничестве в сферах обеспечения безопасности в регионе Черного моря и противодействия "российской агрессии", сообщает ТАСС.

"Госсекретарь дал высокую оценку Румынии как стойкому союзнику по НАТО, они договорились сотрудничать в вопросах безопасности в Черном море, а также в свете российской агрессии против Украины и других [стран] на восточном фланге НАТО" , - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом по итогам консультаций.

Помимо этого, стороны обсудили стратегическое партнерство Вашингтона и Бухареста в деле "укрепления связей в сфере обороны и энергетики, противодействия общим угрозам и вызовам" и "подтвердили свое желание повышать энергетическую безопасность Европы".