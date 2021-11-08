Минздрав привлекает к вакцинации населения интернов

В Украине к вакцинации от коронавируса привлекут студентов-медиков. Также они будут работать с госпитализированными ковид-пациентами, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил﻿ министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского. Глава МОЗ рассказал, что студентов-медиков уже активно привлекают к работе в пунктах вакцинации.

Он же отметил, что всего в стране прошли иммунизацию от коронавируса 11,5 млн граждан, 8 млн из них иммунизированы двумя дозами.

Вместе с тем Ляшко отметил, что в эти выходные было зафиксировано уменьшение количества прививок в нескольких областях, среди которых Житомирская и Одесская.

Министр в очередной раз отметил важность вакцинации и проинформировал, что среди госпитализированных с COVID-19 более 95% не привиты от коронавируса.