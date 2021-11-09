В "Дія" появятся справки о противопоказаниях к COVID-прививкам

Справки, которые врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от COVID-19, будут доступны в сервисе "Дія".﻿ Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", сообщает УНИАН.

Он напомнил, что сегодня министерством утверждена форма такой справки. Среди них будет и трехмесячный период после перенесения болезни.

По его словам, она будет выдаваться тогда, когда в электронной системе здравоохранения появится запись о том, что человек переболел COVID-19. Справку будет подтягивать приложение "Дія", чтобы ею было удобно пользоваться в электронной форме.

Министр отметил, что это заключение будет действовать три месяца. При этом добавил:

"Это будет "зашиваться" в противопоказания для вакцинации".