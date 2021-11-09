США объявили о награде до $10 млн за данные о хакерах REvil

Госдеп США предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о руководителях хакерской группировки Sodinokibi, которая "также известна как REvil", заявил в понедельник пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс, сообщает Интерфакс-Украина.

"Госдеп предлагает награду размером до $10 млн за информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения любого лица, который играет ключевую роль в Sodinokibi" , - говорится в заявлении Прайса.

Кроме того он объявил о вознаграждении размером до $5 млн за информацию, которая поможет в аресте или вынесению судебного приговора в отношении любого лица, "который тайно замышлял участвовать или попытаться участвовать" в имеющей отношение к Sodinokibi деятельности.

В июле базирующаяся в США компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.