Шкарлет озвучил число невакцинированных педагогов

Министр образования и науки Сергей Шкарлет озвучил количество непривитых от COVID-19 работников образования. По словам министра, их количество составляет примерно 10%.Об этом Шкарлет рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

"Если брать всю систему образования, от дошкольного до высшего звена. У нас 1 160 000 работников, из них 835 000 вакцинированы одной дозой, еще 200 000 полностью вакцинированы. 120 000 еще не вакцинированы, то есть это 10%, но среди них могут быть те, у кого есть противопоказания. В целом по образованию 10%, по среднему образованию - 7%" , - заявил министр.