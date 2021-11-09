На Волыни почти тысячу непривитых педагогов отстранили от работы

С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений, сообщает Украинская правда.

Как передает "Суспільне" ссылаясь на заместителя областного управления образования Татьяну Соломину﻿, среди отстраненных – 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ.

Всего в области – 38 150 педагогов. По словам Соломиной, ученики 396 школ на Волыни учатся дистанционно.

Всего в области – 562 заведения общего среднего образования. 8 общеобразовательных учебных заведений ушли на каникулы.