В Тбилиси объяснили перевод Саакашвили в тюремную больницу

По информации грузинских СМИ глава Минюста Грузии Рати Брегадзе утверждает, что решение о переводе экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) продиктовано желанием властей не допустить ухудшения его состояния, сообщает Корреспондент.

"Любое наше решение о переводе заключенного в другое пенитенциарное учреждение принимается, исходя из его безопасности и состояния здоровья. Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, возрастал риск ухудшения его здоровья" , - сказал он.

Брегадзе подчеркнул, что в тюремной больнице наблюдение за Саакашвили "будет лучше и более пристальным". По словам министра, главный фактор, из-за которого Саакашвили был госпитализирован именно в Глданскую тюрьму - это безопасность.