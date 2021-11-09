В Тбилиси объяснили перевод Саакашвили в тюремную больницу
По информации грузинских СМИ глава Минюста Грузии Рати Брегадзе утверждает, что решение о переводе экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы Рустави в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма) продиктовано желанием властей не допустить ухудшения его состояния, сообщает Корреспондент.
"Любое наше решение о переводе заключенного в другое пенитенциарное учреждение принимается, исходя из его безопасности и состояния здоровья. Михаил Саакашвили отказался от существенной части проводимого ему лечения, возрастал риск ухудшения его здоровья", - сказал он.
Брегадзе подчеркнул, что в тюремной больнице наблюдение за Саакашвили "будет лучше и более пристальным". По словам министра, главный фактор, из-за которого Саакашвили был госпитализирован именно в Глданскую тюрьму - это безопасность.
"Если бы заключенного перевели в другое учреждение, определенная группа людей перекрыла бы дороги и помешала бы процессу. В целом ситуация вокруг этого заключенного была источником опасности. Наша задача - обеспечение стабильного состояния здоровья и его безопасности", - добавил глава Минюста.