США обещают давить на Лукашенко из-за мигрантов

Официальный Вашингтон не прекратит своего давления на режим Александра Лукашенко в Беларуси на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС, а также усилий по дестабилизации мира и безопасности в Европе. Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

«Мы обеспокоены тревожными кадрами и сообщениями, поступившими на выходных с белорусско-польской границы. Соединенные Штаты решительно осуждают политическое использование Лукашенко уязвимой категории людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие со стороны режима потокам нелегальной миграции через границы» , - подчеркнул представитель Госдепа.

В связи с этим он подчеркнул, что Соединенные Штаты призывают режим "немедленно прекратить его кампанию по организации и принудительному созданию потоков нелегальных мигрантов" через белорусскую границу в Европу.

«Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять собственные международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать угнетать и издеваться над людьми, которые стремятся жить в свободе, мы продолжим давить на Лукашенко» ,- заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он также отметил, что Штаты будут и дальше поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которым грозят неприемлемые действия со стороны режима в Беларуси.