ОП отреагировал на упреки касательно закрытия KyivPost

Пресссекретарь Президента Сергей Никифоров заявил, что Офисе Президента удивлены тем, как отдельные политики и медийщики обвиняют в закрытии KyivPost ОП.

“Представить современное медиаполе Украины без KyivPost невозможно. 26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы. Что бы ни было причиной сегодняшних новостей о KyivPost, надеемся, издание продолжит работу и сохранит то качество и стиль, которые ставили его на самую высокую ступень среди украинских медиа” , - сообщил Никифоров в Фейсбуке.

Также, по его словам:

“При этом мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись безапелляционно винить в ситуации Офис Президента или даже его лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и остальным. Призываем не пытаться делать пиар на проблемах авторитетного издания, а брать с него пример - строить себе имя ежедневной качественной работой”.