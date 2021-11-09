В ООН назвали главные причины парниковых выбросов

Переработка, упаковка, транспортировка и потребление продуктов питания, а также утилизация отходов от них выводят продовольственную сферу на первое место в списке источников выбросов парниковых газов, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в новом исследовании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), представленном в понедельник на климатической конференции COP26 в Глазго.

Цепочка поставок продовольствия во многих странах мира обгоняет по объемам выбросов сельское хозяйство.

«Самая важная тенденция... с 1990 года — все большая роль выбросов, связанных с продовольствием… Это имеет важные последствия для национальных стратегий смягчения последствий изменения климата» , - сказал главный экономист FAO Максимо Тореро.

Согласно новым данным, 31% выбросов парниковых газов, обусловленных деятельностью человека, приходится на мировые агропродовольственные системы. Большинство производится в продовольственной сфере, а не в сельском хозяйстве.