Geely презентовала конкурента электрогрузовика Tesla

Китайская компания Geely в понедельник, 8 ноября, представила новый электрический полугрузовик Homtruck, который будет конкурировать с Tesla Semi Илона Маска, сообщает Укринформ.

По информации CNBC группа коммерческих автомобилей Geely, Farizon Auto, планирует выпустить Homtruck в 2024 году и нацеливается на продажи на международных рынках Европы, Кореи, Японии и Северной Америки.

В компании выразили надежду, что уже к 2023 году у Homtruck будут некоторые функции автономного курирования. Уже в 2030 году полугрузовик должен достичь полной автономности.

Homtruck будет выпускаться с разными вариантами питания, среди которых - метаноловый гибрид и чисто электрический. Информации о стоимости модели пока нет.