Штурм COVID-больницы в Николаеве: в Нацполиции рассказали детали
В ситуации с инфекционной больницей Николаевской области, относительно которой 5 ноября была распространена информация о ее возможном штурме, конфликт был исчерпан после того, как люди, пытавшиеся попасть в эту больницу, сломали шлагбаум, сообщает Укринформ.
Об этом в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко.
«Что касается конкретного случая по Николаевской области – конфликт там был исчерпан после того, как был сломан шлагбаум людьми, которые пытались попасть в больницу. В то время полиция сочла, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили получить», - проинформировал Клименко.
Отдельно, отвечая на вопрос, он отметил, что у Национальной полиции Украины не хватит личного состава, чтобы у каждой больницы выставить какой-то пост для охраны медучреждений.
«В других случаях, когда мы будем видеть, что действительно есть опасность от некоторых лиц или от местных жителей, которая будет влиять и угрожать безопасности медицинского персонала и больных в больнице, полиция в обязательном порядке примет все меры, необходимые для того, чтобы не допустить развития таких событий», - заверил глава НПУ.