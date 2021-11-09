Штурм COVID-больницы в Николаеве: в Нацполиции рассказали детали

В ситуации с инфекционной больницей Николаевской области, относительно которой 5 ноября была распространена информация о ее возможном штурме, конфликт был исчерпан после того, как люди, пытавшиеся попасть в эту больницу, сломали шлагбаум, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил глава Национальной полиции Украины (НПУ) Игорь Клименко.

«Что касается конкретного случая по Николаевской области – конфликт там был исчерпан после того, как был сломан шлагбаум людьми, которые пытались попасть в больницу. В то время полиция сочла, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили получить» , - проинформировал Клименко.

Отдельно, отвечая на вопрос, он отметил, что у Национальной полиции Украины не хватит личного состава, чтобы у каждой больницы выставить какой-то пост для охраны медучреждений.