Ляшко сообщил, когда медиков добавят в список обязательной вакцинации
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медицинских работников также включат в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Но при этом он отметил, что, вероятно, это сделают не сейчас, а на следующих этапах расширения списка. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV, сообщает Корреспондент.
"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий для обязательной вакцинации - там появится и медицинский работник", - заявил министр.
В то же время, Ляшко отметил, что в список намерены внести ряд новых профессий для обязательной вакцинации. Предлагается дополнить перечень работниками:
- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги
- учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;
- предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 года № 83.