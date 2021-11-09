Ляшко сообщил, когда медиков добавят в список обязательной вакцинации

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что медицинских работников также включат в список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Но при этом он отметил, что, вероятно, это сделают не сейчас, а на следующих этапах расширения списка. Об этом он заявил в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV, сообщает Корреспондент.

"Бывают такие больницы, где два анестезиолога. Их два. Отстранить их от работы и отделение останавливается. Поэтому мы провели анализ и понимаем, где сейчас невакцинированые медработники. На последующих этапах расширения перечня профессий для обязательной вакцинации - там появится и медицинский работник", - заявил министр.

В то же время, Ляшко отметил, что в список намерены внести ряд новых профессий для обязательной вакцинации. Предлагается дополнить перечень работниками: