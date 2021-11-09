"Нафтогаз" опроверг слухи о "газовом подарке" Коломойскому

В НАК "Нафтогаз Украины" опровергают информацию о якобы передаче олигарху Игорю Коломойскому природного газа на сумму более 100 миллиардов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о том, что "Нафтогаз" подписал с бизнесменом Игорем Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд кубометров газа, не соответствует действительности. Заявление народного депутата Украины Алексея Гончаренко является неправдой. История уходит корнями в 2008-2010 годы, с того времени ведутся споры. Сейчас продолжается судебный процесс, который должен одобрить решение по спорному газу" , - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В НАК "Нафтогаз" призвали политиков и экспертов к сбалансированному и ответственному распространению информации о деятельности компании. ﻿ Более подробную информацию, содержащую описание ситуации и позиции сторон, в "Нафтогазе" пообещали обнародовать в ближайшее время.