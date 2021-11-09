В Киеве сбили полицейского, который оформлял аварию

В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на проспекте Победы. Машина сбила полицейского, который оформлял еще одну аварию, сообщает Новое время.

Как информирует dtp.kiev.ua. на месте столкновения сразу трех автомобилей усложнилось движение. Туда прибыли кареты скорой помощи и патрульные экипажи.

Как говорится в сообщении, сперва на дороге столкнулись две легковые машины. Они включили аварийные сигналы. Впереди них остановился автомобиль полиции.

Патрульный вышел из машины и начал оформлять ДТП. В этот момент на полосу вылетел внедорожник и врезался в один из автомобилей, в результате чего полицейского зажало между машинами.

На месте уже работают правоохранители и медики.