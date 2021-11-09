Греция установила новый рекорд COVID-заражений

За предыдущие сутки в Греции выявили 7335 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в отчете Национальной организации общественного здравоохранения EODY, сообщает Корреспондент.

Специалисты отметили, что это максимальная суточная заболеваемость в стране за все время пандемии. Уровень заражения в Греции начал резко расти 1 ноября, когда количество новых случаев заболевания COVID-19 достигло 5424 против 2722 днем раньше. Со 2 по 5 ноября стали выявлять по 6,8 тыс. заражений в сутки, но затем темпы распространения инфекции замедлились, и к 7 ноября суточный показатель составил 4,3 тыс. случаев. Однако в понедельник в стране зафиксировали антирекорд.

Также в стране от коронавируса за сутки умерло рекордное число людей - 65 человек. Данное число летальных исходов стало рекордным за последние полгода. В последний раз число смертей больше 64 фиксировали 8 мая, когда скончались 68 человек.

За сутки в больницы госпитализировал 407 носителей COVID-19, на 5,71% больше, чем накануне. В течение недели в стационары поступали примерно по 360 человек в день.