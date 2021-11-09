Корабль Crew Dragon успешно приземлился на Землю

Четыре астронавта SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии. Они возвращаются на борту космического корабля Crew Dragon, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля, передает NASA в Twitter. Космонавты приземлились в 22:33 понедельника (5:33 вторника - по киевскому времени) возле побережья Флориды.

Команда SpaceX - Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии - возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.