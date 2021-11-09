Корабль Crew Dragon успешно приземлился на Землю

Корабль Crew Dragon успешно приземлился на Землю

Четыре астронавта SpaceX вернулись на Землю после полугодовой миссии. Они возвращаются на борту космического корабля Crew Dragon, пишет Анна Полисученко, РБК-Украина.

Астронавты отстыковались от космической станции, к которой капсула Crew Dragon была прикреплена с апреля, передает NASA в Twitter. Космонавты приземлились в 22:33 понедельника (5:33 вторника - по киевскому времени) возле побережья Флориды.

Команда SpaceX - Шейн Кимбро и Меган МакАртур из NASA, французский астронавт Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хошиде из Японии - возвращается на Землю до того, как следующий экипаж астронавтов смог добраться до МКС.

NASA и SpaceX надеются начать еще одну миссию на этой неделе.

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