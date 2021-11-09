Дания ужесточает карантин из-за вспышки коронавируса

Дания, имеющая один из самых высоких показателей вакцинации в Европе, снова вводит карантинные ограничения, чтобы остановить новый всплеск заражения Covid-19.﻿ Об этом заявил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает Украинская правда.

По материалам Bloomberg датчанам придется снова предъявлять ковид-паспорта для посещения публичных мест и мероприятий. Этот шаг является следствием рекомендации органов здравоохранения по поводу того, чтобы страна переквалифицировала вирус как болезнь, которая представляет "опасность для общества".

"Органы здравоохранения ожидают, что заражение возрастет в ближайшие месяцы и что рост будет быстрее, чем ожидалось" , – сказал Фредериксен.

Во вторник правительство представит это предложение на рассмотрение парламента.

Дания первой в ЕС отменила ограничения в сентябре, но за последние две недели количество зараженных выросло более чем вдвое. Премьер-министр призвал всех невакцинированных датчан привиться.