Сенаторы США инициируют новые санкции против "СП-2"

Группа сенаторов-республиканцев предложила добавить санкции в отношении "Северного потока — 2" в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил член комитета по международным отношениям сената Джим Риш, сообщает РИА Новости.

Как говорится в пресс-релизе, распространенном офисом Риша, он вместе с пятью коллегами-законодателями внес в закон об ассигнованиях на оборону США на 2022 год "поправки, чтобы остановить "Северный поток — 2".

В сообщении говорится, что поправки обязывают ввести санкции против оператора газопровода.